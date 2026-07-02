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Britse MAFS-deelnemer opgepakt op verdenking van verkrachting

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 18:59
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LONDEN (ANP) - Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. Dat heeft de Metropolitan Police bevestigd aan BBC News. De verdachte is inmiddels op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.
De aanhouding volgt op een uitzending van het BBC-programma Panorama, waarin meerdere vrouwelijke deelnemers beschuldigingen uitten van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun deelname aan het programma. De betrokken mannen ontkennen de aantijgingen.
De Britse zender Channel 4 heeft naar aanleiding van de beschuldigingen een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers. Dat onderzoek wordt naar verwachting later deze zomer afgerond.
In Nederland werd het Britse Married at First Sight uitgezonden op RTL 4. Na de beschuldigingen besloot de zender in mei per direct te stoppen met de uitzendingen.
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