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Vingegaard voelt zich fitter voor Tour na andere voorbereiding

Sport
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 19:13
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BARCELONA (ANP) - Jonas Vingegaard voelt zich in aanloop naar de start van de Tour de France beter dan de afgelopen jaren. Na het opnieuw missen van de eindzege vorig jaar besloot de tweevoudig winnaar uit Denemarken met zijn ploeg Visma-Lease a Bike de voorbereiding om te gooien. Vingegaard (29) won in mei overtuigend de Giro d'Italia en dat heeft hem veel goed gedaan.
"Ik ben goed hersteld van de Giro. Het hielp misschien ook dat ik niet tot het uiterste hoefde te gaan. Daardoor kon ik beter herstellen. Mentaal voel ik me nu sterker dan eerst. Mijn zege in de Giro neemt misschien een beetje druk weg, maar de Tour blijft het grootst dus het gaat er vooral om hier te winnen", zei Vingegaard tijdens een persconferentie in Barcelona, waar de Ronde van Frankrijk zaterdag start.
Vingegaard, Tourwinnaar in 2022 en 2023, moet opnieuw viervoudig winnaar en titelverdediger Tadej Pogačar voor zich dulden als topfavoriet. "Ik beschouw hem als de beste renner ooit. Dat ik hem ooit heb kunnen kloppen, is een motivatie om het opnieuw te doen."
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