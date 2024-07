Britse media lyrisch na EK-overwinning: We've done it

LONDEN (ANP) - In Britse media wordt lyrisch gereageerd op de 2-1 voor Engeland in het duel tegen Nederland in de halve finale van het EK. "Wat een finish", kopte de populaire tabloid The Sun. Die schrijft online dat Nederland op de valreep is geveld door een verbluffend doelpunt.

"Oh, wat een nacht", schrijft de Daily Mail nadat Engeland in de slotfase op voorsprong kwam door een doelpunt van Ollie Watkins. "Wat een goal", concludeert ook The Mirror. The Telegraph spreekt over een "uitzonderlijk doelpunt".

The Daily Star kopt: "We've done it", we hebben het voor elkaar gekregen. The Mirror noemt de uitslag ook "semi-sational", een samenvoeging van de Engelstalige term voor halve finale en het woord sensationeel.