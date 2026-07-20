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Britse ministers verlaten kabinet onder premier Burnham

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 17:30
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LONDEN (ANP) - Meerdere Britse ministers nemen afscheid van het kabinet nu Andy Burnham maandag is aangetreden als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Het gaat onder anderen om financiënminister Rachel Reeves en vicepremier David Lammy.
Lammy laat op X weten dat hij er trots op zou zijn geweest om in het kabinet te blijven dienen, "maar een nieuwe premier heeft het recht om zijn eigen team samen te stellen". Hij wenst Burnham en het nieuwe kabinet alle succes.
Reeves schrijft dat het een voorrecht was om als minister van Financiën te mogen dienen. "De economie is vandaag de dag sterker, eerlijker en veerkrachtiger dankzij de keuzes die we als Labour-regering de afgelopen twee jaar hebben gemaakt." Volgens de BBC kreeg ze een belangrijke functie aangeboden in het team van Burnham, maar weigerde ze.
Andere kabinetsleden die vertrekken zijn handelsminister Peter Kyle en Steve Reed, minister van Volkshuisvesting.
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