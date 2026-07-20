RWS wil 'zo snel mogelijk' handhaven op vrachtverbod Merwedebrug

DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat wil "zo snel mogelijk" handhaven op het verbod op vrachtverkeer voor de Merwedebrug, maar zegt dat daarvoor nog een aantal zaken nodig is. Zo moeten eerst camera's worden geplaatst, laat een woordvoerder weten. Daarna kan de dienst weginspecteurs met een boa-status inzetten voor de handhaving.

"In de tussentijd doen wij een dringend beroep op vrachtwagenchauffeurs en transporteurs om geen gebruik te maken van de Merwedebrug", zegt de woordvoerder. "Iedere vrachtwagen die de brug passeert, draagt direct bij aan de verslechtering van de constructieve veiligheid van de brug."