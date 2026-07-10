Britse politie onderzoekt moord op conservatieve ex-politicus

NEWTON ABBOT (ANP) - De conservatieve Britse oud-parlementariër Ann Widdecombe is in haar woning in het zuidwesten van Engeland dood aangetroffen. De politie is naar eigen zeggen een onderzoek naar moord begonnen en zoekt een witte man die mogelijk verantwoordelijk voor het misdrijf zou zijn. De 78-jarige vrouw werd volgens de politie in haar woning in Haytor dood met ernstige verwondingen aan het hoofd gevonden.

Widdecombe was een parlementariër en onderminister en tv-persoonlijkheid. Ze was aanvankelijk van de Conservatieve Partij en later van Reform UK. Ze was een voorstander van de Brexit en zat in het Britse Lagerhuis en later ook in het Europees Parlement.

Bij het grote publiek werd ze onder meer bekend door haar optreden in het BBC-programma Strictly Come Dancing en haar publieke steun aan eurosceptische politici. Ze heeft woensdag nog op televisie het beleid van Reform UK-leider Nigel Farage geprezen. Hij is diep geschokt en noemde haar "een absolute natuurkracht".