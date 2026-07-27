Britse premier vertelt Zelensky dat hij snel naar Oekraïne wil

LONDEN (ANP) - De Britse premier Andy Burnham is van plan om snel naar Oekraïne af te reizen. Dat vertelde hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds hij vorige week werd beëdigd als premier van het VK. Volgens Downing Street wordt daarmee onderstreept dat het VK vastbesloten is om Oekraïne te blijven steunen in de oorlog met Rusland.

De twee leiders spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïners meededen aan een oefening. Burnham sprak na afloop van een "warme ontmoeting". "Ik dacht al dat we het goed met elkaar zouden kunnen vinden en dat was ook zo."

Burnham is de vijfde Britse premier met wie Zelensky in contact staat sinds de Russische invasie in februari 2022.