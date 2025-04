Britse regering schakelt leger in bij afvalcrisis in Birmingham

BIRMINGHAM (ANP) - De Britse regering heeft een beroep gedaan op experts van de krijgsmacht om het hoofd te kunnen bieden aan een afvalcrisis in Birmingham, een van de grootste steden van het land. Daar staken vuilnisophalers al weken en hopen zich duizenden tonnen afval op in de straten, berichten Britse media als de BBC en The Telegraph. Dat leidt tot zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid.

De ingeschakelde militairen gaan vanuit een kantoor een ondersteunende rol spelen op logistiek gebied, schrijven de media. Het zou niet de bedoeling zijn dat soldaten zelf afvalzakken gaan opruimen. Toch klinkt al kritiek vanuit de oppositie. "Het leger is er om het land te beschermen in tijden van echte nood, niet om politici uit de brand te helpen die niet eens voor elkaar krijgen dat het vuilnis wordt opgehaald", zei voormalig minister van Defensie Grant Shapps volgens de krant The Telegraph. Hij zei dat het linkse Labour een potje maakt van het stadsbestuur in Birmingham.