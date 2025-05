Britse sterren tegen regering: stop met wapenverkoop aan Israël

LONDEN (ANP/AFP) - Een groep van ongeveer driehonderd Britse beroemdheden heeft een open brief ondertekend waarin de regering van Groot-Brittannië wordt gevraagd om de wapenverkoop aan Israël stop te zetten. Onder anderen zangeres Dua Lipa, acteur Benedict Cumberbatch en actrice Tilda Swinton hebben de brief ondertekend.

De acteurs, muzikanten en andere publieke figuren vragen premier Keir Starmer in de brief "een einde te maken aan de Britse medeplichtigheid aan de verschrikkingen in Gaza". "Je kunt het niet 'onverdraaglijk' noemen en toch wapens blijven sturen. De kinderen van Gaza kunnen geen minuut langer wachten. Premier, wat kiest u? Medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden of de moed om te handelen?", staat ook in de brief.

Lipa sprak zich eerder al uit over de oorlog in Gaza. Zij sprak van "genocide" door Israël. Ook de namen van sportcommentator Gary Lineker en muzikanten Paloma Faith en Annie Lennox staan onder de brief.