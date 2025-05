Ruim veertig doden door Israëlische luchtaanvallen op Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Bij Israëlische luchtaanvallen zijn donderdag in Gaza 44 mensen om het leven gekomen, zegt de burgerbescherming in het gebied tegen persbureau AFP. 23 van hen zouden zijn gedood bij een aanval op een woning ten oosten van Bureij.

Volgens Mohammad Al-Mughayyir van de burgerbescherming werd een luchtaanval uitgevoerd op een woning van een familie. Een ziekenhuiswoordvoerder zegt tegen Al Jazeera gewonden en doden uit Bureij binnen te krijgen. De slachtoffers zouden verkoold zijn. Het ziekenhuis beticht Israël van het gebruik van verboden wapens.

Bureij is een groot vluchtelingenkamp in het midden van de Gazastrook. Volgens VN-cijfers verblijven er zo'n 50.000 mensen, al is niet duidelijk in hoeverre dat aantal klopt. Het kamp bestaat al ruim zeventig jaar.