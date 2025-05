Kremlin: we wachten op antwoord over voorgesteld vredesoverleg

MOSKOU/KYIV/ANKARA (ANP/AFP/RTR) - Het Kremlin zegt nog geen antwoord binnen te hebben op het voorstel om maandag in Istanbul over een vredesakkoord te spreken. Rusland heeft daar naar eigen zeggen een document voor opgesteld dat maandag ter tafel moet komen. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov spreekt van "een memorandum" waar hij ook al met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio over heeft gesproken.

De Oekraïense regering heeft beklemtoond dat zij de Russische voorstellen eerst wil zien voordat onderhandelingen in Istanbul zouden beginnen. Dan zou volgens Kyiv de voortzetting van de dialoog geen probleem meer zijn. Half mei spraken Oekraïense en Russische delegaties elkaar ook al in de Turkse stad. Zij kwamen overeen dat beide partijen snel duizend gevangenen vrijlaten en dat ze met vredesvoorstellen zouden komen.

De Turkse president Erdogan zei dat het overleg "een kans op vrede biedt en niet lichtvaardig opgevat mag worden".