Brokstukken van Chinese raket vormen risico voor satellieten

WASHINGTON (ANP) - Een deel van een Chinese raket die deze week in de ruimte in meer dan 700 brokstukken explodeerde, vormt nu een risico voor meer dan 1100 satellieten en andere objecten die in een baan om de aarde cirkelen. Ze lopen kans om in botsing te komen met de brokstukken. Dit zeiden analisten vrijdag. Het is onduidelijk waardoor de raket explodeerde.

Het Chinese staatsbedrijf Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) bracht dinsdag 18 internetsatellieten in een baan om de aarde. Het is de eerste partij van een communicatienetwerk dat de concurrentie met Starlink van Elon Musk moet aangaan.

De bovenste rakettrap die deze satellieten in een baan om de aarde bracht, leek kort na het uitrollen van de lading te exploderen, waardoor er een gebied met brokstukken ontstond. De puinwolk bevindt zich ​​op een hoogte van ongeveer 800 kilometer en zal enkele jaren blijven bestaan, aldus verschillende analisten.