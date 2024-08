Nederland na succesvolle dag gelijk met Zuid-Korea in klassement

PARIJS (ANP) - Nederland staat na een succesvolle dag op de Spelen op plek acht in het medailleklassement en deelt die plek met Zuid-Korea. De hockeysters wonnen goud, net als baanwielrenner Harrie Lavreysen.

Daardoor staat de teller nu op dertien gouden plakken, een record voor TeamNL. Het oude record van twaalf gouden medailles uit 2000 in Sydney werd vrijdag verbroken.

Nederland heeft naast dertien goud ook zes zilver en tien brons. Atlete Sifan Hassan haalde vrijdag brons op de 10.000 meter en baanwielrensters Maike van der Duin en Lisa van Belle verrasten met diezelfde kleur plak op de koppelkoers.

Met nog twee dagen te gaan in Parijs staan de Verenigde Staten nu bovenaan in het medailleklassement. Het land heeft in totaal 111 medailles, waarvan 33 gouden. China heeft hetzelfde aantal goud, maar komt in totaal uit op 83 medailles. Australië staat derde, vlak voor Japan.