Bromfietser Amsterdam ernstig gewond na achtervolging politie

AMSTERDAM (ANP) - Een 25-jarige bromfietser in Amsterdam is ernstig gewond geraakt nadat hij ten val was gekomen bij een achtervolging door de politie. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.15 uur op de Panamalaan. Politieagenten zagen de bestuurder zonder helm rijden, waarop ze probeerden hem staande te houden. Dat lukte niet, waarna een achtervolging volgde. Daarbij kwam de bestuurder ten val.

Op en rond de plaats is onderzoek gedaan door verkeersspecialisten. De Rijksrecherche neemt het verdere onderzoek naar de toedracht op zich.