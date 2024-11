Bruins wil voorspellingen financiën van cultuur laten bestuderen

DEN HAAG (ANP) - Cultuurminister Eppo Bruins wil verschillende berekeningen over de financiële toekomst van kunst-en cultuurinstellingen 'extern' laten 'valideren', met andere woorden door onafhankelijke partijen laten onderzoeken in hoeverre ze echt opgaan. Organisaties als belangenvereniging Kunsten '92 sloegen de afgelopen tijd alarm over de gevolgen van onder meer de verhoging van de btw naar 21 procent per 2026. Kaartjes voor theater, concerten en festivals worden daardoor duurder, boeken ook.

Ook bepaalde regels voor giften en veranderingen in de kansspelbelasting kunnen gevolgen hebben voor de sector, erkende de bewindsman maandag in de Tweede Kamer. Kunst en cultuur krijgen daardoor te maken met een stapeling van maatregelen en "het totaal aan effecten is onduidelijk en onzeker", zei hij. Hij vraagt zich af of ze echt te berekenen zijn. Door nader onderzoek van verschillende voorspellingen hoopt hij in het eerste kwartaal van het volgende jaar meer te weten.

Hij kan zich nog steeds vinden in de kabinetsplannen voor de sector en wees erop dat er koopkrachtverbeteringen tegenover staan. Ook benadrukte hij dat de extra's voor kunst en cultuur van de voorgaande kabinetten, Rutte III en Rutte IV, 80 en 170 miljoen euro structureel, bij het huidige kabinet zo goed als overeind zijn gebleven. Ook mag volgens Bruins niet worden vergeten dat er miljarden aan coronasteun aan kunst en cultuur zijn gegeven.