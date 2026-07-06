Brussel helpt Frankrijk met vier blusvliegtuigen voor bosbranden

BRUSSEL (ANP) - Brussel heeft vier blusvliegtuigen geregeld om Frankrijk bij te staan bij de bosbranden in het zuiden van het land, meldt de Europese Commissie. De vliegtuigen komen uit EU-lidstaten Cyprus en Zweden en arriveren maandag in de stad Perpignan, niet ver van de grootste brand.

"Europa staat achter Frankrijk", schrijft voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen op X. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, ook van campings. Er zou al 4600 hectare aan natuur zijn verbrand.

Ook Portugal heeft een beroep gedaan op de EU om te helpen met het inzetten van materieel om bosbranden tegen te gaan. Via de EU zijn Spaanse brandweerlieden en blusvliegtuigen ingezet bij de branden in het noorden van Portugal. Ook Italië heeft blusvliegtuigen gestuurd.

Volgens de Commissie staat er "een recordaantal van 777 brandweerlieden" klaar waar lidstaten een beroep op kunnen doen. Ook heeft de EU 22 blusvliegtuigen en vijf helikopters achter de hand, aldus een woordvoerder.