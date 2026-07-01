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Brussel: merendeel van de gebouwen in Europa kan hitte niet aan

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 13:40
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BRUSSEL (ANP) - Het merendeel van de gebouwen in de EU is oud en inefficiënt en is er niet op berekend om te gaan met de hoge temperaturen. Dat laten hooggeplaatste EU-bronnen weten in een terugblik op de hittegolf in West-Europa van vorige week.
De hittegolf was ook voor de EU weer een wake-upcall hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. In de EU-gebouwen aan de Wetstraat in Brussel moest ook worden bedacht hoe het beste de airco's konden worden ingezet en hoe voor meer verkoeling en schaduw kon worden gezorgd. Naast maatregelen tegen klimaatverandering moet ook worden gekeken hoe de Europese maatschappij zich kan wapenen tegen de gevolgen ervan, zien ook de EU-instituten.
Daarbij is het simpelweg installeren van airco's in alle gebouwen geen oplossing, aldus de EU-bronnen. Het verwarmen van gebouwen beslaat nog het grootste deel van de EU-energierekening, maar het aandeel dat afkoelen kost, neemt toe. Voor koelere gebouwen zal gekeken moeten worden naar meerdere oplossingen.
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