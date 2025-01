Brussels Airlines stopt met vluchten naar onrustig Kinshasa

BRUSSEL/KINSHASA (ANP/AFP) - De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines stopt voorlopig de vluchten naar de Congolese hoofdstad Kinshasa als gevolg van de ongeregeldheden daar. Er wordt volgens de onderneming later gekeken of de veiligheidssituatie toelaat dat de dagelijkse vluchten worden hervat.

In de stad zijn ongeregeldheden sinds de strijd in het noordoosten van het land is geëscaleerd en milities met steun van Rwanda de provinciehoofdstad Goma hebben ingenomen. Deze week hebben betogers ambassades belaagd van onder meer Rwanda, Oeganda, Kenia, Frankrijk, de VS, België en Nederland. Dat zijn landen die volgens veel Congolezen het regime van de Rwandese leider Paul Kagame steunen. Er zijn botsingen met de oproerpolitie en plunderingen geweest.

België heeft nog steeds nauwe banden met de voormalige kolonie Congo. De Belgische regering heeft geprotesteerd tegen de jongste aanvallen op Goma van vooral de beweging M23 die steun van Kagame krijgt. In Brussel hebben deze week veel mensen betoogd voor meer steun aan Congo en sancties tegen Rwanda.