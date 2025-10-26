ECONOMIE
Buitenlandminister Noord-Korea naar Rusland en Belarus

Samenleving
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 7:35
anp261025044 1
PYONGYANG (ANP/AFP/RTR) - De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui bezoekt binnenkort Rusland en Belarus. Volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti duurt de reis van zondag tot en met dinsdag.
Het bezoek vindt plaats op uitnodiging van de buitenlandministeries van Belarus en Rusland, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei donderdag in een toespraak dat de betrekkingen met Rusland zich op een "historisch hoogtepunt" bevinden. Kim sprak tijdens een ceremonie voor de bouw van een museum in Pyongyang, ter nagedachtenis aan de Noord-Koreaanse soldaten die zijn omgekomen tijdens de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.
Zaterdag leek de Amerikaanse president Donald Trump een toenaderingspoging te doen richting Noord-Korea. Trump zei dat hij openstond voor een ontmoeting met Kim, met wie hij "een geweldige relatie" zou hebben. Kim gaf vorige maand aan alleen met de VS te willen praten als Washington zijn land zou erkennen als nucleaire staat en niet meer zou eisen dat Noord-Korea alle kernwapens opgeeft.
