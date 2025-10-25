ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wilders nu al zielig: als niemand met ons praat of regeert, is democratie dood

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 17:16
bijgewerkt om zaterdag, 25 oktober 2025 om 17:19
anp251025103 1
PVV-leider Geert Wilders heeft andere lijsttrekkers zaterdag opgeroepen om hem niet uit te sluiten van een nieuwe coalitie. "Als de PVV woensdag de grootste wordt, en jullie laten ons in de steek, in die zin dat je niet eens met ons wilt praten of regeren, dan is de democratie dood in Nederland."
Wilders sprak een menigte toe vanuit een visrestaurant in Volendam. Enkele honderden mensen waren erop afgekomen, onder wie ook een groep minderjarige jongens. Het was voor de meeste journalisten niet mogelijk om vragen aan de PVV'er te stellen.
Andere grote partijen in de peilingen, GroenLinks-PvdA, VVD, CDA en D66, hebben gezegd niet met Wilders te gaan regeren. Er komt geen kabinet-Wilders, concludeerde CDA-leider Henri Bontenbal eerder daarom al. In de Telegraaf voegde hij daar zaterdag aan toe: "Wie op de PVV stemt, staat straks in de kou, want Wilders gaat vermoedelijk niet regeren."
"Geloof Bontenbal niet", zei Wilders tegen de PVV-aanhangers in Volendam. Hij riep hen op naar de stembus te gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

shutterstock_2578847711

Wanneer de stervende ontwaakt: wat terminale helderheid onthult

ANP-537388622

Volgens onderzoekers is er iets heel simpels dat meteen zorgt voor minder stress

shutterstock_2479973667

9 dingen die ik een relatietherapeut leerde over het huwelijk

ANP-538901767

Onderzoekers waarschuwen: AI weigert zichzelf uit te schakelen

Loading