Poetin gaat premie uitloven voor scholieren die zwanger willen worden

De kinderen raken op een Rusland. En daarmee het belangrijkste voordeel in oorlogen: dat er eindelijk nieuwe rekruten kunnen worden geofferd.

Kremlin-despoot Vladimir Poetin voert vanaf 1 maart 2026 een register voor zwangere vrouwen in. Het register moet gegevens over aanstaande moeders, zwangerschapsverloop en de gezondheid van pasgeborenen verzamelen. Abortussen moet worden tegen gegaan en zwangerschap aangemoedigd.

Het komt nu ook tot fokpremies: in sommige delen van Rusland zullen zwangere studentes – en soms zelfs zwangere scholieren – 100.000 roebel (ongeveer 1.080 euro) krijgen als ze het kind baren, meldt Novaya Gazeta.

Russen, zeker buiten de grote steden, zijn arm en worden steeds armer. Zo'n premie kan effect hebben.

De officiële versie van het Kremlin: het register moet bijdragen aan de verbetering van de medische zorg en een uitgebreider overzicht geven van de demografische situatie in Rusland. Kranten die kritisch staan tegenover Poetin en die te maken hebben met grote repressie, komen tot een andere conclusie: in Rusland wordt het recht op abortus steeds meer beperkt en neemt de staat steeds meer controle over het privéleven van vrouwen.

De maatregelen tegen abortusklinieken en artsen leiden op veel plaatsen tot merkwaardige situaties: volgens "Novaya Gazeta" trapte een medeåwerker van het regionale ministerie van Volksgezondheid in een vrouwenkliniek in Jekaterinenburg voor de camera op een advertentie voor anticonceptie. Tatjana Sawinowa, hoofd van het ministerie, kondigde bovendien aan dat gynaecologen in Sverdlovsk zouden worden getraind in overtuigingstechnieken om patiënten van een abortus te weerhouden.

Volgens berichten worden medische professionals in verschillende regio's gestraft voor het "het uitvoeren van een abortus" gestraft en voor het voorkomen vanzwangerschapsafbrekingen worden beloond. Deze maatregelen komen neer op een verbod op abortus

Poetin: "Vreugde van het moederschap vinden"

Vladimir Poetin heeft zich de afgelopen dagen als volgt over dit onderwerp uitgelaten: "Op dit gebied mag en moet er geen druk worden uitgeoefend. De beslissing om een kind te krijgen is een persoonlijke aangelegenheid van elk gezin. Door gezamenlijke inspanningen moeten we er echter voor zorgen dat jonge mensen oprecht streven naar het vinden van de vreugde van het moederschap."

Eén ding is duidelijk: Poetins machtsapparaat zal zich in de toekomst massaal mengen in de zeer persoonlijke levensbeslissingen van Russische vrouwen. Het register zal het voor de autoriteiten gemakkelijker maken om zwangere vrouwen in de gaten te houden – en mogelijk zelfs abortussen te sanctioneren.

Achtergrond: Het geboortecijfer in Rusland daalt al jaren en volgens de Wereldbank heeft het een nieuw dieptepunt bereikt. Vorig jaar bedroeg het 1,22 kinderen per vrouw, slechts iets meer dan in 1999 – het historische dieptepunt. Deskundigen noemen de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande onzekerheid als reden.