Buitenlandministers VS en Rusland: vooral het contact herstellen

RIYAD (ANP) - Het overleg tussen Rusland en de VS in Saudi-Arabië is vooral belangrijk omdat daarmee het gesprek tussen de landen weer op gang is gekomen, zeiden de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov na afloop van overleg in Saudi-Arabië. Het ging volgens hen vooral over diplomatie en economie.

Rubio sprak samen met de adviseur Nationale Veiligheid Mike Waltz en vastgoedondernemer en Midden-Oostengezant Steve Witkoff met de Russen. Namens Rusland waren naast Lavrov ook Vladimir Poetins buitenlandadviseur Joeri Oesjakov en het hoofd van het staatsinvesteringsfonds Kirill Dmitriëv aanwezig.

Volgens Rubio zal het "moeilijk" worden om Rusland en de VS nader tot elkaar te krijgen, maar is de Amerikaanse president Donald Trump de enige persoon in de wereld die daartoe in staat is. Trump zou het vooral belangrijk vinden dat er vrede komt.

Lavrov zei dat het belangrijkste resultaat is dat het diplomatiek contact tussen de landen hersteld wordt. Hij zei dat er "kunstmatige barrières" waren opgeworpen tussen de landen.