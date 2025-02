Haagse burgemeester: ov grote steden fors duurder bij bezuiniging

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van het openbaar vervoer in de Randstad wordt mogelijk 11,7 procent duurder als een bezuiniging doorgaat. Dat zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen tegen het ANP. "Ik heb het over tram, bus en metro in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en omstreken."

Samen met een groep lokale bestuurders overhandigde Van Zanen dinsdag een petitie aan de Tweede Kamerleden die over het openbaar vervoer gaan. De petitie met ongeveer 38.000 handtekeningen roept op om de bezuiniging terug te draaien. "Ik vind het heel teleurstellend, en ik vind het ook retedom", zegt Van Zanen.

De gemeenten staan voor de keuze om lijnen te schrappen of de kaartjes duurder te maken, zeiden bestuurders bij de overhandiging. De prijsverhoging van 11,7 procent staat dus nog niet vast, maar Van Zanen spreekt wel van een "zeer voor de hand liggende keuze".

De korting komt doordat allerlei specifieke potjes worden overgeheveld naar de algemene fondsen voor gemeenten en provincies. Daarbij worden ze met 10 procent gekort, omdat de overheveling papierwerk zou besparen. De Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kregen ruim een miljard uit een van deze potjes, en lopen door deze keuze uit de formatieperiode jaarlijks 110 miljoen euro mis.