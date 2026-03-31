Buitenlandse journalist ontvoerd in Irak

BAGDAD (ANP/RTR) - Een buitenlandse journalist is ontvoerd in de Iraakse hoofdstad Bagdad door nog onbekende daders, meldt het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken. Eén verdachte zou zijn gearresteerd. Volgens het ministerie wordt er alles aan gedaan om de journalist vrij te krijgen.

Het ministerie maakte de nationaliteit van de vrouw niet bekend. Iraakse politiebronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat het gaat om een journalist met een Amerikaans paspoort, Shelly Kittleson. Zij schrijft onder andere voor de Britse omroep BBC en Politico.

De bronnen meldden dat er gezocht wordt naar een voertuig waarin de vrouw door vier mannen werd meegenomen. De zoektocht zou zich richten op het oostelijke deel van de hoofdstad, waar zich de sjiitische wijk Sadr City bevindt.

Bagdad stond voorheen bekend om ontvoeringen en pogingen hiertoe. De afgelopen jaren zijn deze afgenomen naarmate de veiligheidssituatie in het land verbeterde. In 2023 werd de Israëlisch-Russische onderzoeker Elizabeth Tsurkov ontvoerd in de Iraakse hoofdstad. Zij werd meer dan twee jaar vastgehouden en vorig jaar vrijgelaten.