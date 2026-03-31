VN: zeker 70 doden door bendegeweld in Haïti

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 21:36
anp310326173 1
PORT-AU-PRINCE (ANP/AFP) - Door bendegeweld zijn afgelopen weekend zeker zeventig doden gevallen in Haïti, bevestigt een VN-functionaris. De aanvallen vonden plaats op verschillende plaatsen in de regio Petite-Rivière-de-l'Artibonite in de nacht van zaterdag op zondag.
Leden van de Gran Grif-bende staken huizen in brand en zouden mensen hebben neergeschoten die probeerden te vluchten voor de branden. Het exacte aantal slachtoffers is nog onduidelijk.
"Dit blinde geweld is een zoveelste herinnering aan de dringende noodzaak van meer steun voor Haïti in de strijd tegen het bendegeweld en de netwerken die hen steunen", schreef Carlos Ruiz Massieu, hoofd van het VN-kantoor in Haïti, op X.
Haïti wordt al jaren geteisterd door dodelijk bendegeweld, met frequente moorden, verkrachtingen en ontvoeringen. De VN meldde vorige week dat er tussen maart vorig jaar en januari zeker 1400 doden vielen door bendegeweld.
loading

POPULAIR NIEUWS

121766530-m-69afc61b4752c

Oncologen over ‘het slechtste diner’: deze vier voedingsmiddelen smeken ze je te schrappen

ANP-435790507

Waarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuis

83926982_m

Redt Afrika Europa uit de brand? Er klopt een nieuwe brandstofreus op onze deur

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

hamburg-wolf

Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

109514744_m

Waarom vrouwen boven de 40 vooral moeten blijven feesten

Loading