VN: zeker 70 doden door bendegeweld in Haïti

PORT-AU-PRINCE (ANP/AFP) - Door bendegeweld zijn afgelopen weekend zeker zeventig doden gevallen in Haïti, bevestigt een VN-functionaris. De aanvallen vonden plaats op verschillende plaatsen in de regio Petite-Rivière-de-l'Artibonite in de nacht van zaterdag op zondag.

Leden van de Gran Grif-bende staken huizen in brand en zouden mensen hebben neergeschoten die probeerden te vluchten voor de branden. Het exacte aantal slachtoffers is nog onduidelijk.

"Dit blinde geweld is een zoveelste herinnering aan de dringende noodzaak van meer steun voor Haïti in de strijd tegen het bendegeweld en de netwerken die hen steunen", schreef Carlos Ruiz Massieu, hoofd van het VN-kantoor in Haïti, op X.

Haïti wordt al jaren geteisterd door dodelijk bendegeweld, met frequente moorden, verkrachtingen en ontvoeringen. De VN meldde vorige week dat er tussen maart vorig jaar en januari zeker 1400 doden vielen door bendegeweld.