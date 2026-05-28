Bultrug Timmy krijgt autopsie op Deens strand

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 14:18
ANHOLT (ANP/DPA) - Het lichaam van bultrug Timmy wordt naar verwachting dit weekend aan land gebracht. Op het strand van het Deense eiland Anholt wordt dan ter plekke een autopsie uitgevoerd, meldden de lokale autoriteiten.
Deense functionarissen probeerden de walvis vorige week naar dieper water te slepen, maar dat lukte niet. Vanwege de overlast en het gevaar voor de volksgezondheid wordt het karkas van Timmy na de autopsie verwijderd.
De walvis strandde de afgelopen weken meerdere keren voor de Duitse Oostzeekust. Na een uitgebreide reddingsactie werd het dier naar de Noordzee gebracht en daar vrijgelaten. Later spoelde het lichaam van Timmy aan bij Denemarken, waar het ironisch genoeg weer op een zandbank vast kwam te zitten.
