ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: medewerkers drongen aan op 250 dollarbiljet met Trump erop

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 14:21
anp280526148 1
WASHINGTON (ANP) - Achter de schermen is binnen de Amerikaanse overheid druk uitgeoefend om een bankbiljet van 250 dollar te laten ontwerpen waarop president Trump staat. Dat schrijft de krant The Washington Post, die ook meldt dat een topmedewerker is overgeplaatst die daar niets in zag.
De druk om met een ontwerp te komen, begon volgens bronnen van de krant vorig jaar. Door Trump benoemde topfiguren bij het ministerie van Financiën wilden prototypes laten voorbereiden van zo'n Trump-bankbiljet. Dat ligt gevoelig, want sinds 1866 is geen levende persoon verschenen op bankbiljetten en tegenwoordig mag dat ook niet meer. Medewerkers wezen op praktische en juridische bezwaren, maar dat zou weinig indruk hebben gemaakt.
In het parlement is vorig jaar een voorstel ingediend om voor Trump een uitzondering te maken, maar daar zit weinig schot in. Zijn aanhangers noemen dat een manier om dit jubileumjaar te vieren, waarin de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vieren.
loading

POPULAIR NIEUWS

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

Loading