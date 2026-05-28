Krant: medewerkers drongen aan op 250 dollarbiljet met Trump erop

WASHINGTON (ANP) - Achter de schermen is binnen de Amerikaanse overheid druk uitgeoefend om een bankbiljet van 250 dollar te laten ontwerpen waarop president Trump staat. Dat schrijft de krant The Washington Post, die ook meldt dat een topmedewerker is overgeplaatst die daar niets in zag.

De druk om met een ontwerp te komen, begon volgens bronnen van de krant vorig jaar. Door Trump benoemde topfiguren bij het ministerie van Financiën wilden prototypes laten voorbereiden van zo'n Trump-bankbiljet. Dat ligt gevoelig, want sinds 1866 is geen levende persoon verschenen op bankbiljetten en tegenwoordig mag dat ook niet meer. Medewerkers wezen op praktische en juridische bezwaren, maar dat zou weinig indruk hebben gemaakt.

In het parlement is vorig jaar een voorstel ingediend om voor Trump een uitzondering te maken, maar daar zit weinig schot in. Zijn aanhangers noemen dat een manier om dit jubileumjaar te vieren, waarin de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vieren.