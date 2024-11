Burgemeester Halsema: er is genoeg politie-inzet geweest

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is van mening dat er genoeg politie op de been was rond de wedstrijd van Ajax en Maccabi Tel Aviv. De inzet van achthonderd agenten en zes ME-pelotons was voor Amsterdamse begrippen "uitzonderlijk groot", zei politiechef Peter Holla van de eenheid Amsterdam.

"We zijn weken bezig geweest met de voorbereidingen. We voorzagen risico's voor de openbare orde en hebben maximaal ingezet met ruim achthonderd agenten uit het hele land", zei Holla. "De afgelopen 36 uur hebben mij geschokt. Supporters hebben angstige momenten gekend en zijn op een schandalige manier mishandeld."

Holla kondigde aan dat de politie "de hoogste prioriteit geeft aan de opsporing van verdachten". De politiechef gaf op de persconferentie van de driehoek een overzicht van de gebeurtenissen, die al op woensdagavond begonnen met opstootjes en incidenten bij Holland Casino in de binnenstad.

Flitsmomenten

Over het verloop op donderdag zei de politiechef dat vechtpartijen plaatsvonden bij een supportersbijeenkomst op de Dam, waar tegenstanders op afkwamen. Daarop volgde een kat-en-muisspel met de politie, waarbij ook zwaar vuurwerk werd afgestoken. "De politie heeft grote groepen uit elkaar kunnen houden." Donderdagavond was er een demonstratie van pro-Palestijnse betogers op het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost. Die groep bleef niet bijeen en wilde op weg naar de Johan Cruijff ArenA, wat de politie "veel werk" opleverde in de omgeving. "We hebben grote incidenten weten te voorkomen", zei de politiechef daarover.

Na de wedstrijd verliep de uitstroom uit het stadion volgens Holla "rustig". Volgens hem ontstonden de problemen later in de binnenstad, waarbij relschoppers Israëlische supporters belaagden en ernstig mishandelden volgens het principe 'hit en run'. "Het is moeilijk om tijdens deze flitsmomenten, die overal in de stad plaatsvonden, op te treden."

Uiteindelijk zijn supporters van Maccabi Tel Aviv met bussen naar hun hotels gebracht. De politie schaalde rond 03.00 uur af "toen het weer rustig was", zei Holla. In totaal waren er 2500 tot 3000 supporters van de Israëlische club in Amsterdam.