Burgemeester Kyiv: massale aanval op de hoofdstad

KYIV (ANP) - Oekraïense luchtverdedigingssystemen zijn vrijdagochtend vroeg actief in Kyiv tijdens wat de burgemeester van de hoofdstad, Vitali Klitsjko, omschrijft als een "massale" Russische aanval op de hoofdstad. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De burgemeester draagt inwoners van de stad op in schuilkelders te blijven.

Volgens Klitsjko zijn er in verschillende delen van de stad explosies te horen. Meerdere gebouwen zijn door de aanval getroffen en er zijn explosies en branden ontstaan.

De Oekraïense luchtmacht meldt dat Russische raketten gericht zijn op Kyiv en verschillende andere regio's.