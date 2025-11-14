ECONOMIE
VS schaffen tarieven verschillende producten Latijns-Amerika af

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 1:53
anp141125007 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat ze de tarieven op sommige voedingsmiddelen en andere importproducten uit Argentinië, Ecuador, Guatemala en El Salvador zullen afschaffen. Dit gebeurt onder raamovereenkomsten die Amerikaanse bedrijven meer toegang tot die markten geven.
De overeenkomsten zullen naar verwachting helpen om de prijzen van koffie, bananen en andere levensmiddelen te verlagen, vertelde een hoge functionaris van de Trump-regering aan verslaggevers. Hij voegde eraan toe dat de regering verwacht dat Amerikaanse retailers deze prijsverlagingen doorvoeren in de prijzen voor consumenten.
De raamovereenkomsten met de meeste van de vier landen worden binnen de komende twee weken afgerond, zei de functionaris. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zei woensdag dat de VS van plan zijn om de komende dagen enkele "substantiële" aankondigingen te doen die leiden tot lagere prijzen voor koffie, bananen en ander fruit.
