Burgemeester Loosdrecht: draagvlak niet los te zien van Den Haag

LOOSDRECHT (ANP) - Het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers is niet los te koppelen van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester Mark Verheijen van Wijdemeren zondag in het tv-programma Buitenhof.

"Wat je ziet is dat het draagvlak echt wegebt, dat voel ik, dat merk ik ook de afgelopen weken. Dat kan ik echt niet los zien van wat er in Den Haag gebeurt, of beter: wat er niet gebeurt", aldus Verheijen. "We zien nu eigenlijk drie jaar op rij, drie kabinetten die niet leveren op dit thema", vervolgt hij.

In Loosdrecht, dat binnen de gemeente Wijdemeren valt, leidde de aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust. Er waren demonstraties en begin deze week werd het gemeentehuis vernield.

Vernielingen gemeentehuis IJsselstein

In het Utrechtse IJsselstein waren in de nacht van zaterdag op zondag eveneens vernielingen aan het gemeentehuis. Ook daar ontstond onrust nadat bekend werd dat de gemeente 100 tot 150 asielzoekers wil opvangen. Volgens Verheijen onderhouden de burgemeesters uitgebreid contact over de gebeurtenissen in hun gemeenten. "Op verschillende plekken in Nederland loopt de discussie op dit moment echt uit de hand. Het is verschrikkelijk wat er vanochtend gebeurd is in IJsselstein. Daar moeten we ook gewoon wel, als bestuurders, een grens trekken", zegt hij.

Verheijen zegt de afgelopen weken veel steun te hebben ervaren uit Den Haag. "Maar de beste steun die ik kan krijgen zijn niet de telefoontjes, maar dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. Ik denk dat het een opdracht is die we aankunnen, maar Den Haag helpt er op dit moment niet bij", aldus de waarnemend burgemeester van VVD-huize.