Onderzoek: extreemrechts gebruikt bezorgde burgers om te groeien

AMSTERDAM (ANP) - Recente lokale protesten tegen de komst van asielzoekerscentra en -opvang zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet (IDV), dat na een stillere periode weer in opkomst is. Dat zegt het onderzoeksplatform Justice for Prosperity (JfP). Identitair Verzet is volgens JfP de Nederlandse tak van een internationale, extreemrechtse organisatie, die de stem van de gewone burger kaapt, zonder dat die het in de gaten heeft.

Dat gebeurde volgens de onderzoekers bijvoorbeeld recent in Loosdrecht. Daar waren gewelddadige protesten tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang. IDV was daarbij, maar "niet om gemeenschapsbelangen te vertegenwoordigen", maar "om een moment van lokale spanning te gebruiken om te groeien, te rekruteren en te normaliseren".

"Gewone burgers die uit oprechte zorg de straat op gaan, hebben geen idee dat zij inmiddels worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid bewust gebruikt om te groeien", aldus JfP. En dat krijgt "dekking van bovenaf" uit de politiek. JfP verwijst daarmee naar de komst van FVD-leider Lidewij de Vos naar Loosdrecht.

Onlusten

Identitair Verzet heeft volgens JfP nauwe banden met extreemrechtse groepen als Defend. Spandoeken die zij bij demonstraties gebruiken, met anti-immigratieteksten erop en het logo van IDV, worden gefilmd en verspreid in eigen gelederen. Zo wordt het IDV-netwerk opnieuw gelanceerd, stelt JfP.

Met deze ontwikkeling in het achterhoofd waarschuwt Justice for Prosperity voor onlusten bij een anti-azc-demonstratie op 9 mei in Ter Apel, waar ook tegendemonstranten worden verwacht. "De combinatie van georganiseerde extreemrechtse groepen, een tegenmobilisatie, en de verhitte sfeer na weken van onrust, vormt een reëel risico op escalatie", stelt de onderzoeksgroep.

Democratische ondermijning

Justice for Prosperity, opgericht door oud-AIVD'er Jelle Postma, onderzoekt "verborgen netwerken en actoren die de democratie willen ondermijnen", zo staat op de website. Ze voert "strijd tegen democratische ondermijning, polarisatie en extremisme, die onze samenleving steeds verder fragmenteren en kwetsbaar maken".

In het programma Buitenhof waarschuwde Postma zondag dat de groei van IDV niet onderschat moet worden. "Het grootste risico is dat we gaan accepteren dat extremistisch taalgebruik en activiteiten normaal zijn, omdat we het zoveel zien en omdat sommige partijen in Den Haag meedoen aan het normaliseren ervan. Maar dit is niet normaal. We moeten ons blijven verbazen."