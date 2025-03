Canada houdt rekening met buitenlandse inmenging bij verkiezingen

OTTAWA (ANP/RTR) - De Canadese inlichtingendienst houdt rekening met buitenlandse pogingen om de parlementsverkiezingen van komende maand te beïnvloeden. De CSIS denkt dat China en India dat mogelijk gaan proberen en ook Russische en Pakistaanse bemoeienis wordt niet uitgesloten.

"Het is zeer waarschijnlijk dat de Volksrepubliek China door kunstmatige intelligentie aangedreven hulpmiddelen zal inzetten om te proberen het democratische proces in Canada tijdens de verkiezingen te beïnvloeden", aldus inlichtingenchef Vanessa Lloyd op een persconferentie. "We hebben ook gezien dat de Indiase regering de intentie en de capaciteit heeft om zich te mengen in Canadese gemeenschappen en democratische processen."

Tussen Canada en China is momenteel sprake van handelsspanningen. Canada heeft ook boos gereageerd op de executie van Canadese burgers in het land. Het Noord-Amerikaanse land heeft daarnaast India beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op een sikhleider, Hardeep Singh Nijjar.