China hekelt 'inmenging' VS in Venezuela door nieuwe heffing

BEIJING (ANP/AFP) - China heeft de Verenigde Staten beschuldigd van "inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Venezuela". Daarmee reageerde de Chinese overheid op nieuwe heffingen die de Amerikaanse president Donald Trump maandag heeft aangekondigd tegen landen die Venezolaanse olie en gas kopen.

Die heffingen moeten op 2 april ingaan en China is de grootste importeur van die olie. "We roepen de VS op om te stoppen met de inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Venezuela en de illegale eenzijdige sancties tegen Venezuela op te heffen", zei een Chinese woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag tijdens een persconferentie.

Venezuela wordt al jaren geconfronteerd met Amerikaanse sancties. Bij de aankondiging op maandag beschuldigde Trump het land ervan "tienduizenden hooggeplaatste en andere criminelen" naar de VS te sturen, "doelbewust en bedrieglijk".