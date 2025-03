Shell bij stijgers op Damrak na nieuwe doelen

AMSTERDAM (ANP) - Shell behoorde dinsdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern kwam voorafgaand aan een beleggersdag in New York met nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. Shell wil daarbij de aandeelhouders nog meer belonen door meer dividend uit te keren en eigen aandelen te blijven inkopen. Ook gaat Shell minder investeren dan in voorgaande jaren en meer kosten besparen. Het concern wil wel zijn positie op de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verder versterken. Het aandeel werd 1,5 procent hoger gezet.

De algehele stemming op de beursvloeren bleef voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het Amerikaanse handelsbeleid. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 919,62 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 872,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.