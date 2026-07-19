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Canada weert buitenlandse reizigers die recent in Congo waren

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 17:30
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OTTAWA (ANP/RTR) - Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Dit heeft de regering zondag bekendgemaakt. De voorzorgsmaatregel wordt maandag van kracht als het in Nederland 06.00 uur is.
In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare maatregel, maar daar geldt de regel ook voor Amerikaanse staatsburgers, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij mogen pas weer naar huis reizen als ze na verblijf in Congo kunnen aantonen dat ze drie weken achtereen buiten Congo hebben verbleven.
In het noordoosten van Congo is eerder dit jaar een ebolavirus uitgebroken. Er zijn 893 patiënten aan overleden in Congo. Het totale aantal vastgestelde gevallen in het Afrikaanse land van circa 124 miljoen inwoners is tot dusver 2267 volgens de officiële cijfers.
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