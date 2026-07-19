Pimple patches: waarom Gen Z haar puistjes plotseling versiert in plaats van verstopt

Van schaamrode vlek tot vrolijk accessoire: de kleurrijke acnepleister is dé beautytrend van 2026. Zelfs Justin en Hailey Bieber verkopen ze nu — en Nederlandse drogisterijen liggen er vol mee.

Van camouflage naar confetti

Waar vorige generaties een puistje onder een dikke laag foundation wegwerkten, plakt Gen Z er tegenwoordig een felgele ster, een paars bloemetje of een groene paddenstoel op. De boodschap: puistjes horen erbij, dus vier ze. Franse en Amerikaanse media noemen het inmiddels acne positivity of pimple positivity — een tak van de bodypositivity-beweging die imperfecties bewust zichtbaar maakt ( Marie Claire Highsnobiety ).

De trend begon in 2019, toen het Amerikaanse merk Starface de eerste knalgele sterretjes lanceerde in een spiegelend doosje. Volgens The Washington Post werden ze op middelbare scholen al snel geruild als verzamelstickers, en Starface verkoopt inmiddels naar eigen zeggen 550 sterren per minuut ( New York Post ).

De Bieber-boost

De trend kreeg dit voorjaar een nieuwe versnelling toen Hailey Biebers skincaremerk Rhode zijn eerste eigen pimple patches lanceerde tijdens Coachella. De collectie heet Spotwear, is ontworpen door Justin Bieber en komt in vijf speelse vormen: madeliefje, paddenstoel, jellybean, druppel en bubbel. Prijs: 16 dollar voor 36 stuks ( Good Housekeeping Hypebae ).

De campagnefoto's — het echtpaar in innige selfies, gezichten vol kleurige stippen — gingen viral en werden deze week ook door de Volkskrant opgepikt. Eerder waren Bella Hadid, Kim Kardashian, Millie Bobby Brown en Miley Cyrus al met patches gespot.

Werkt zo'n plakkertje eigenlijk?

Ja, mits je hem op het juiste moment gebruikt. De pleisters zijn gemaakt van hydrocolloïde, hetzelfde materiaal als blaarpleisters. Ze zuigen vocht en pus op, houden bacteriën weg en voorkomen dat je aan het puistje pulkt. Onderzoek liet zien dat gebruikers na drie tot zeven dagen minder roodheid en ontsteking hadden dan controlegroepen ( ISNCA ).

De beperkingen zijn er ook. De patches werken vooral op oppervlakkige puistjes met een wit kopje — bij diepe cystische acne en verstopte poriën doen ze weinig. Ze bestrijden dus het symptoom, niet de oorzaak ( Garnier Nederland ). Amerikaanse dermatologen als Howard Sobel (Lenox Hill Hospital) noemen ze "een prima tijdelijke spotbehandeling, maar geen preventie" ( New York Post ).

In Nederland: van Kruidvat tot Coachella

Nederlandse drogisterijen spelen inmiddels vol mee. Bij Etos kost een pakje Hero Mighty Patch (24 stuks) 11,99 euro en Garnier Pure Active Pimple Patch (22 stuks) 12,95 euro ( Etos ). Kruidvat verkoopt eigen Invisible Pimple Patches, een liquid-variant en Pretty Me-pleisters, en promootte de Hero Pimple Patches vorig jaar al voor 8,99 euro ( Kruidvat ). Koreaanse favorieten zoals COSRX Master Patch zijn te koop vanaf ongeveer 5 euro bij Lyko ( Lyko ).

De wereldwijde markt voor acnepleisters groeit met circa 6 procent per jaar en gaat volgens Grand View Research richting 970 miljoen dollar in 2030 ( Ausmetics ). Marktonderzoeker Simporter noteerde in april 2026 alleen al 59 miljoen dollar omzet in één maand — een plus van 8,3 procent op jaarbasis ( Simporter ).

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