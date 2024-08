Catalaanse ex-premier meldt zich terug in België na klopjacht

BRUSSEL/MADRID (ANP/RTR) - De gezochte Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont zegt in een bericht op X dat hij is teruggekeerd in België. De Spaanse politie hield een klopjacht op de separatist die de regio Catalonië los wil weken van Spanje, nadat hij donderdag in de Catalaanse hoofdstad Barcelona was opgedoken.

De in 2017 naar België uitgeweken Puigdemont was voor het eerst weer in Catalonië. Hij kon ongehinderd een toespraak houden bij het Catalaanse parlement, kort voor de installatie van de nieuwe Catalaanse premier, Salvador Illa. Deze socialist wil geen afscheiding van Spanje.

De politie heeft inmiddels drie Catalaanse agenten aangehouden na de ontsnapping van Puigdemont. Mogelijk hielpen ze hem te ontkomen. Spaanse media haalden fel uit naar de Catalaanse politie, de Mossos d'Esquadra. Volgens Puigdemont was hij nooit van plan zich vrijwillig over te geven of zich te laten arresteren, stelt hij op X.