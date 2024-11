CDA Amsterdam: handhaven doe je met gezag, niet met emotie

AMSTERDAM (ANP) - Het CDA in Amsterdam wil van burgemeester Femke Halsema weten of ze voldoende middelen heeft om de rust in de stad te bewaren of dat ze meer middelen nodig heeft van het Rijk. Fractievoorzitter Rogier Havelaar zei dat als sprake is van dat laatste hij de motie van D66 wil steunen om meer agenten naar de hoofdstad te halen na de gebeurtenissen rond de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv vorige week. "Streng handhaven doe je met gezag en niet met emotie", zei hij.

Het CDA zei "geschokt" te zijn over het geweld en wil dat de daders worden vervolgd. Havelaar wilde weten of de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie de risico's niet heeft onderschat, of op tijd opvolging is gegeven aan alle 112-meldingen en of in het veelvuldige contact met de Israëlische ambassade is vernomen of ze de beslissingen van Halsema steunden. Ook vroeg hij wat de conclusies zijn van de driehoek naar aanleiding van het feitenrelaas over de gebeurtenissen en wat er nodig is om de viering van het joodse lichtjesfeest Chanoeka in december veilig te laten verlopen.