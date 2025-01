CDU meldt bezetting partijkantoor tijdens debat over migratie

HANNOVER (ANP) - De Duitse christendemocratische oppositiepartij CDU meldt de bezetting van een partijkantoor in Hannover, tijdens een verhit debat in het Duitse parlement over het wetsvoorstel van de CDU om desnoods met de rechts-radicale AfD de migratie te beperken. Volgens CDU-afgevaardigde Tilman Kuban is de actie het werk van linkse extremisten.

In een bericht op X haalt hij uit naar de regeringspartijen, die de CDU niet willen steunen. Kuban noemt de aanval in Hannover "het resultaat wanneer de SPD en de Groenen oproepen tot geweld, haat en agitatie." De medewerkers van het kantoor konden ontsnappen en zijn veilig, aldus Kuban.

De afgelopen dagen is op veel plaatsen in Duitsland gedemonstreerd tegen de CDU, ook bij het hoofdkantoor in Berlijn. De betogers verwijten de christendemocraten de politieke brandmuur tegen de uiterst rechtse AfD te hebben afgebroken.