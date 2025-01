IND in beroep in zaak van asielzoeker in detentiecentrum Schiphol

DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat in beroep in de zaak die is aangespannen door een asielzoeker die is opgesloten in het detentiecentrum op Schiphol. De opvang is onrechtmatig, vindt de rechtbank Den Haag. De rechters vinden namelijk dat het justitieel complex te veel op een gevangenis lijkt en dat asielzoekers hier als gevangenen worden behandeld.

In afwachting van het hoger beroep zullen asielzoekers niet worden vrijgelaten uit het detentiecentrum, meldt het ministerie van Asiel en Migratie.

Daarnaast vraagt de IND of de betreffende asielzoeker in afwachting van het hoger beroep vast kan blijven zitten. Het gaat om een man die begin dit jaar is geland met een vliegtuig uit Taiwan en van wie het land van herkomst onbekend is.

Het ministerie voelt zich gesterkt door een uitspraak die de Raad van State eerder deze week deed. Een andere asielzoeker vond eveneens dat de opvang op Schiphol te veel op een gevangenis leek, maar kreeg daarin geen gelijk van de hoogste bestuursrechter.