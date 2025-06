Cel- en taakstraf voor poging afpersen ex-Jumbo-topman

DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag de 38-jarige Olaf H. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan één voorwaardelijk voor een poging voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd voor zo'n 2,2 miljoen euro af te persen. Zijn 42-jarige vriend Mustapha Y. kreeg een taakstraf van 200 uur en 540 dagen celstraf waarvan 514 dagen voorwaardelijk. Omdat hij 26 dagen in voorarrest zat hoeft hij niet terug de gevangenis in.

H. was eigenaar van motorcrossteam Riley Yamaha Racing, dat Van Eerd een tijd lang sponsorde. Toen Van Eerd de sponsoring stopte, probeerde de Limburger eind maart 2023 de toenmalige Jumbobaas af te persen. Van Eerd bleek daarvoor niet gevoelig en stapte naar de politie.

Y. zou op verzoek van zijn vriend een dreigbrief met telefoon bij de woning van Van Eerd hebben bezorgd. Via die telefoon zouden dreigberichten zijn binnengekomen.