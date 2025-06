Stellantis wil duizenden Citroëns van de weg om defecte airbags

PARIJS (ANP/RTR) - Autoconcern Stellantis heeft opgeroepen om 82.000 Citroëns van de typen C3 en DS3 van de weg te halen in Frankrijk. De auto's hebben een defecte airbag van het merk Takata. De oproep volgt een week nadat een vrouw in Reims was overleden aan verwondingen die werden veroorzaakt door een van deze airbags. Zij zat in een Citroën C3 uit 2014.

Citroën valt onder Stellantis, net als merken als Fiat en Opel. Voor alle C3- en DS3-Citroëns die zijn geproduceerd tussen 2014 en 2019 is nu de oproep gedaan om er niet meer mee te rijden, aldus een woordvoerder van Stellantis. Het Franse ministerie van Transport had eerder al aangedrongen op een dergelijke terugroepactie.

Sinds 2014 zijn veel auto's met Takata-airbags teruggeroepen, ook in Nederland. Het Japanse Takata ging drie jaar later failliet. De airbags konden door een productiefout ontploffen, waarbij metaaldeeltjes door de wagen werden geslingerd. Wereldwijd zijn meerdere bestuurders daardoor overleden.

Begin dit jaar werden in Nederland ruim 45.000 Citroëns van die typen teruggeroepen naar de garage vanwege problemen met de bewuste airbag. Nederland kwam toen pas aan de beurt voor de terugroepactie, omdat landen met een warm en vochtig klimaat voorrang kregen. Daar was het risico op problemen met de airbags groter. Het concern vond het toen niet nodig dat eigenaren van de betreffende auto's uit voorzorg stopten met rijden.