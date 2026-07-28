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Cel en tbs voor verkrachting meisje (7) in Zuiderpark Rotterdam

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 14:15
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ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank heeft dinsdag een 55-jarige Rotterdammer veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor verkrachting en aanranding van een 7-jarig meisje. Hij zou het kind op 12 augustus hebben aangevallen in het Zuiderpark in Rotterdam.
De man pakte het slachtoffer vast, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De verkrachting vond plaats op klaarlichte dag, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. "Deze zorgeloze en nieuwsgierige ontdekking van de wereld om haar heen is door de verdachte op afschuwelijke wijze verstoord", aldus de rechtbank.
De opgelegde celstraf valt lager uit dan de vijf jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Dat komt omdat de rechtbank niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt.
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