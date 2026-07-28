Rechter: dit jaar nog besluit over vergunning Lelystad Airport

ARNHEM (ANP) - Het kabinet moet voor het einde van dit jaar een besluit nemen over het verlenen van een natuurvergunning aan Lelystad Airport. Landbouw- en natuurminister Jaimi van Essen verwacht daar in 2030 over te beslissen, maar dat duurt volgens de rechter "onnodig lang". Het vliegveld vroeg ruim zes jaar geleden al een vergunning aan, maar een besluit daarover werd steeds uitgesteld.

De regering wil Lelystad Airport openen voor vakantievluchten, maar dat is zonder geldige natuurvergunning niet mogelijk. Actiegroep Red de Veluwe spande een rechtszaak aan om een beslissing daarover af te dwingen. Volgens de groep kan het ministerie een besluit over de luchthaven nu niet langer "traineren".

"De minister moet nu inhoudelijk aantonen of de luchthaven aan de natuurregels kan voldoen", aldus Red de Veluwe. "Gezien de slechte staat van de natuur en de grote stikstofproblemen kan het ministerie niet anders dan de vergunning afwijzen."