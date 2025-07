Cellentekort? In 2024 laagste aantal gedetineerden in twintig jaar

In 2024 is het aantal mensen in detentie op het laagste niveau in twintig jaar uitgekomen: 27.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

Het CBS houdt cijfers over aantallen gedetineerden sinds 2005 bij. In dat jaar zaten bijna twee keer zo veel mensen vast als vorig jaar. Het CBS schrijft verder dat er vorig jaar ten opzichte van het jaar daarvoor meer mensen waren met een straf van een jaar of langer, en minder met een korte straf.

Eind september 2024 zaten er 9800 mensen vast; bijna de helft van hen zat in voorarrest, in afwachting van behandeling van hun strafzaak. Dat is een stijging van 4 procent. Het aantal gedetineerden met een straf korter dan een jaar daalde met 13 procent. Deze daling wordt volgens het CBS veroorzaakt doordat de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) deze straffen minder vaak uitvoerde, onder meer doordat penitentiaire inrichtingen vol waren en er een personeelstekort heerste.

Wapens

Het aantal gedetineerden met een straf van een tot drie jaar nam met 8 procent toe tot 1500. Het aantal dat drie jaar of meer had, nam met 5 procent toe tot 1800.

Het aantal mensen dat in de cel belandde voor een vermogensmisdrijf nam af. Het aantal mensen dat vastzat voor geweld, seksuele misdrijven, drugs en wapens is volgens het CBS de afgelopen jaren toegenomen.

Van alle mensen die in 2024 op enig moment in detentie zaten was 6 procent vrouw. Dat is 2 procent minder dan tien jaar geleden, aldus het CBS. De leeftijdsverhouding onder gedetineerden is de afgelopen tien jaar hetzelfde gebleven: 10 procent was 18 tot 23 jaar, 66 procent 23 tot 45 jaar en 24 procent 45 jaar en ouder.