Iets meer vaste bewoners op vakantieparken, meeste in Gelderland

DEN HAAG (ANP) - De provincie Gelderland telt het grootste aantal mensen dat is ingeschreven op een woonadres op een vakantiepark. In totaal gaat het daar om ongeveer 10.000 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gelderland wordt gevolgd door Noord-Brabant, met ruim 9000 mensen, en Overijssel met meer dan 7000 mensen die wonen op een vakantiepark. In Groningen staat het kleinste aantal mensen op een vakantiepark ingeschreven.

Op 1 april dit jaar stonden in totaal bijna 60.000 mensen ingeschreven op een woonadres op een vakantiepark. Vorig jaar waren dat er ongeveer 59.200 en in 2019 ging het op dezelfde datum nog om ruim 51.000 mensen.

Vakantieparken kunnen soms een noodoplossing zijn voor mensen die bijvoorbeeld vanwege financiële problemen buiten de reguliere huur- of woningmarkt vallen, geeft het CBS aan. Ongeveer 10 procent van de mensen die op een vakantiepark staan ingeschreven, heeft problematische schulden, laat het statistiekbureau weten. Vorig jaar was dat van alle huishoudens in Nederland bijna 9 procent. Er is wel een flink verschil per regio. In de provincie Noord-Brabant had in 2024 13 procent van de bewoners van een vakantiepark een problematische schuld, in Zeeland was dit 5 procent.

De vakantieparkbewoners die er staan ingeschreven zijn ouder dan gemiddeld in de rest van Nederland. In april dit jaar was 26 procent van hen 65 jaar of ouder, in heel Nederland was dit 21 procent. Van alle mensen die op een vakantiepark staan ingeschreven, was bijna een op de vijf 25 jaar of jonger. Verder behoorde in april 28 procent tot een eenpersoonshuishouden, tegenover 25 procent op dezelfde tijd in 2019. De totale Nederlandse bevolking bestaat in 2025 voor 19 procent uit eenpersoonshuishoudens.