Von der Leyen: 'echte oplossingen' nodig in relatie met China

BRUSSEL/BEIJING (ANP/RTR/AFP) - Er zijn "echte oplossingen nodig om het groeiende onevenwicht" in de relatie met China aan te pakken, zei EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag tijdens een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in Beijing. De EU en China proberen tijdens een top hun betrekkingen nieuw leven in te blazen, tegen een achtergrond van handelsspanningen en geopolitieke meningsverschillen.

"Onze samenwerking is verdiept, maar ook uit balans geraakt. We staan op een kantelpunt", zei Von der Leyen, vergezeld door Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. "Het is essentieel om onze bilaterale relatie in evenwicht te brengen."

Xi riep op zijn beurt op tot "correcte strategische keuzes" van Europese leiders. "Hoe ernstiger en complexer de internationale situatie, hoe meer China en de EU hun communicatie moeten versterken en het onderlinge vertrouwen moeten verdiepen", zei hij volgens staatszender CCTV.