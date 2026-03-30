Celstraf en geldboete voor kapitein vermeende schaduwvloottanker

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 15:14
BREST (ANP/AFP) - De Chinese kapitein van een olietanker die vermoedelijk behoort tot de Russische schaduwvloot, is in Frankrijk veroordeeld tot een jaar cel en een geldboete van 150.000 euro. Ook is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen kapitein Chen Zhangjie, die bij verstek werd veroordeeld voor het weigeren van het stilleggen van zijn schip toen hij hiertoe werd bevolen.
De Franse marine ging in september aan boord bij de Boracay, die onder Beninse vlag vermoedelijk gesanctioneerde Russische olie vervoerde. Aan boord bleken twee medewerkers van een privaat Russisch beveiligingsbedrijf. Volgens de advocaat van Zhangjie en een andere bron die AFP sprak, zouden de twee inlichtingen verzamelen.
De Boracay voer nabij Denemarken op het moment dat daar het vliegverkeer kampte met drone-incidenten. Een verband tussen Rusland en die incidenten werd niet bewezen. Het Kremlin ontkent betrokkenheid.
