Nieuwe radartoren in aanbouw bij luchthaven Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is begonnen met de bouw van een nieuwe radartoren bij Schiphol. De toren moet over ongeveer een jaar de huidige verouderde radartoren vervangen.

Het gaat om een zogeheten Terminal Approach Radar (TAR), die alle vertrekkende en naderende vliegtuigen rondom Schiphol volgt en zichtbaar maakt op de radarschermen van luchtverkeersleiders. LVNL noemt de TAR een 'cruciaal onderdeel voor de veilige begeleiding van het vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim'.

De huidige TAR op Schiphol is na dertig jaar aan vervanging toe, maar moet nog even blijven presteren. De eerste werkzaamheden begonnen in januari, die vinden vooral ondergronds plaats. Vanaf juni komt de toren daadwerkelijk van de grond. Na een uitgebreide testfase hoopt LVNL de nieuwe radar in het voorjaar van 2027 in gebruik te nemen.